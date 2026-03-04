Aval de Jorge Jesus faz torcida do Flamengo simpatizar com Leonardo Jardim

Leonardo Jardim assumiu o comando técnico do Flamengo nesta quarta-feira (4). A contratação concretiza uma recomendação apresentada por Jorge Jesus em 2020, quando o treinador português deixou o clube carioca. A informação sobre a indicação foi revelada pelo jornalista João Guilherme, que atualmente integra a equipe da Flamengo TV.

Jorge Jesus apresentou o nome de Leonardo Jardim durante um almoço com Marcos Braz em 2020. O treinador campeão pelo Flamengo demonstrou confiança no trabalho do conterrâneo ao sugerir sua contratação para dar continuidade ao projeto iniciado no clube.

Entre a saída de Jorge Jesus e a chegada de Leonardo Jardim, o Flamengo teve nove treinadores: Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vítor Pereira, Jorge Sampaoli, Tite e Filipe Luís. Leonardo Jardim teve passagem recente pelo Cruzeiro antes de acertar com o clube carioca.

Jardim desembarcou no Rio de Janeiro na noite de terça-feira. Aguardado por torcedores e membros da imprensa, o treinador deixou o aeroporto por uma passagem interna, frustrando os rubro-negros. Nesta quarta, comandou o seu primeiro treino no Ninho do Urubu.

O contrato de Leonardo Jardim com o Flamengo é válido até o final de 2027.

O treinador comandou o Cruzeiro na temporada de 2025, terminando o Brasileirão na 3ª colocação e sendo eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Corinthians.

O português chega ao Flamengo com três auxiliares: Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias. O trio, que esteve no Cruzeiro ao lado do treinador, chega ao Rio nesta quinta.