imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Santos se irritam com atacante contra o Guarani: 'Incapaz'

Jogador perdeu uma chance clara de gol

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
22:32
Torcida do Santos comemora o gol sobre o Novorizontino
imagem cameraTorcida do Santos criticou atacante em confronto contra o Guarani (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)
O Santos empatou com o Guarani em 1 a 1, neste domingo (18), fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Durante a partida, o atacante Lautaro Diaz foi alvo de críticas por parte da torcida do Peixe. A principal motivação foi o fato do atleta ter desperdiçado uma chance clara de gol.

O lance aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava oito minutos, quando Lautaro entrou na partida, vindo do banco de reservas. Aos 13', o argentino poderia ter marcado o segundo gol do Santos na partida.

Tudo começou por meio de uma jogada de qualidade de Rollheiser. Após driblar adversários em velocidade, o meia finalizou, mas parou em um bloqueio defensivo. No rebote, Lautaro teve o gol aberto para marcar, mas finalizou por cima.

Nas redes sociais, torcedores do Santos não perdoaram o lance do atacante. Além do gol perdido, parte da torcida também chamou atenção para o fato do argentino ter se encontrado em posição de impedimento em um lance de gol do Peixe, que aconteceu aos dez minutos. Veja abaixo:

