Sem Gabigol, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Guarani

O Santos divulgou na manhã deste domingo (18) a lista de relacionados para o duelo contra o Guarani. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O principal desfalque será o atacante Gabriel Barbosa. O camisa 9 do Peixe estreou contra o Novorizontino, na vitória por 2 a 1, marcando, inclusive, um gol, no dia 10 de janeiro.

Em seguida, foi poupado na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, após ter atuado os 90 minutos na estreia sob forte calor. O jogador não viajou para Campinas, no interior de São Paulo, e a expectativa é de que esteja recuperado para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (22), na Vila Belmiro.

Lista de relacionados do Santos para o duelo contra o Guarani. (Foto: Divulgação/ Santos)

Estreia:

Apesar da ausência de Gabriel Barbosa, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode promover a estreia de Gabriel Menino com a camisa do Santos. O volante foi apresentado na última sexta-feira (16) e se mostrou ansioso para a primeira partida vestindo a camisa do clube do coração.

Tomás Rincón também retorna como opção no banco de reservas de Juan Pablo Vojvoda. O Menino da Vila Pedro Assis, que participou da campanha do Peixe até as oitavas de final da Copinha, marcando gols, também é novidade na lista de relacionados. Mateus Xavier e Vinícius Lira, do Sub-20, seguem em processo de transição da base para o profissional e também foram relacionados.

Ficha Técnica:

⚽GUARANI X SANTOS - 3ª rodada do Campeonato Paulista

📍Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP

📑Domingo, dia 18 de janeiro de 2026

⏰20h30 (de Brasília)

📲Onde assistir: TNT, Cazé TV, Record, HBO Max

🗣️Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza

📟 4º árbitro: Gabriel Furlan

📺VAR: Ilbert Estevam da Silva