Sem Gabigol, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Guarani
Peixe acumula uma vitória e um empate no estadual
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos divulgou na manhã deste domingo (18) a lista de relacionados para o duelo contra o Guarani. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
O principal desfalque será o atacante Gabriel Barbosa. O camisa 9 do Peixe estreou contra o Novorizontino, na vitória por 2 a 1, marcando, inclusive, um gol, no dia 10 de janeiro.
Em seguida, foi poupado na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, após ter atuado os 90 minutos na estreia sob forte calor. O jogador não viajou para Campinas, no interior de São Paulo, e a expectativa é de que esteja recuperado para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (22), na Vila Belmiro.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Estreia:
Apesar da ausência de Gabriel Barbosa, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode promover a estreia de Gabriel Menino com a camisa do Santos. O volante foi apresentado na última sexta-feira (16) e se mostrou ansioso para a primeira partida vestindo a camisa do clube do coração.
Tomás Rincón também retorna como opção no banco de reservas de Juan Pablo Vojvoda. O Menino da Vila Pedro Assis, que participou da campanha do Peixe até as oitavas de final da Copinha, marcando gols, também é novidade na lista de relacionados. Mateus Xavier e Vinícius Lira, do Sub-20, seguem em processo de transição da base para o profissional e também foram relacionados.
Ficha Técnica:
⚽GUARANI X SANTOS - 3ª rodada do Campeonato Paulista
📍Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP
📑Domingo, dia 18 de janeiro de 2026
⏰20h30 (de Brasília)
📲Onde assistir: TNT, Cazé TV, Record, HBO Max
🗣️Arbitragem: Matheus Delgado Candançan
🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza
📟 4º árbitro: Gabriel Furlan
📺VAR: Ilbert Estevam da Silva
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias