Amoroso avalia situação do São Paulo e explica relação com outro esporte: 'Resenha'

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O São Paulo enfrenta o RB Bragantino, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. De olho no jogo e neste início de temporada do Tricolor, o Lance! falou com Amoroso, ídolo do clube.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Bragantino; veja provável escalação

Ao ser questionado sobre o atual momento do Tricolor, o ex-jogador se mostrou receoso com as questões extracampo do clube. Apesar disso, Amoroso entende que o clube tem todo o potencial para conseguir uma temporada de sucesso dentro de campo.

— Esperamos que o clube possa melhorar. Que os problemas extracampo possam se encerrar, e o São Paulo passe a focar no futebol, que é onde o time pode fazer a diferença dentro de campo — disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

🤑 Aposte na vitória do São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O papo com Amoroso foi feito no Rio Open, no Jockey Club Brasileiro, onde grandes nomes do tênis disputam o título de mais uma etapa na temporada. O ex-atacante, que também passou por Flamengo, Corinthians, Grêmio, Milan e Borussia Dortmund falou sobre a relação com o esporte.

continua após a publicidade

- O tênis apareceu na minha vida depois que eu parei de jogar. Todo jogador de futebol que encerra a carreira quer diminuir o campo (risos). E a gente acabou vindo para o tênis para poder continuar competindo. É um esporte maravilhoso, onde grandes ídolos fizeram história, e a gente se diverte. A gente joga para manter resenha. Tenho amizade com Demoliner, Bruno Soares, Ricardo Mello, Thomaz Bellucci, Guga... Só os craques - comentou Amoroso.

Temporada do São Paulo

Apesar do afastamento do presidente Julio Casares, em janeiro deste ano, o Tricolor tem tido um bom início de temporada em 2026. Com Hernán Crespo no comando, o clube alcançou as quartas de final do Campeonato Paulista.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na atual fase do estadual, o São Paulo enfrenta o RB Bragantino, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Além disso, o clube também defende, atualmente, a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, estando atrás somente do Palmeiras.