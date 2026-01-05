Alex Telles manda recado a Luiz Henrique após visita ao CT do Botafogo

O CT Lonier, do Botafogo, recebeu uma visita mais do que especial na tarde desta segunda-feira (5). Luiz Henrique, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Glorioso, apareceu no local e vestiu a camisa de treino do clube.

Forte candidato a usar a braçadeira de capitão após saída de Marlon Freitas do Botafogo, Alex Telles registrou o momento no seu Instagram e mandou um recado ao "Pantera".

- Botou a roupa, vai ficar. Botou, vai ficar. Fecha a porta e tranca ele - brincou Alex Telles, ídolo do Glorioso.

Luiz Henrique fez história no Glorioso (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja o vídeo na íntegra

Jogador fez história no Botafogo

Luiz Henrique chegou no Botafogo no começo de 2024, depois de passagem frustrada pelo Real Bétis, da Espanha. Na época, o jogador se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mas o início da sua trajetória deixou dúvidas.

Com pequenos problemas físicos, Luiz Henrique demorou a se readaptar ao futebol brasileiro e não engrenou de cara no Botafogo. Tudo mudou depois de um belo gol marcado na vitória do Glorioso contra o Flamengo, no Maracanã, por 3 a 2.

A partir do clássico, o jogador se tornou símbolo da torcida alvinegra e o destaque em campo foi aumentando com o passar do tempo. Depois de uma temporada fantástica, o então camisa 7 do Botafogo foi decisivo com um gol e um pênalti sofrido na grande final da Libertadores contra o Atlético-MG.

No Glorioso, Luiz Henrique chegou à Seleção Brasileira, esteve na Seleção do Campeonato Brasileiro e ganhou o prêmio de Rei da América em 2024. O jogador deixou o Botafogo rumo ao Zenit, da Rússia, onde tem tido muito destaque.