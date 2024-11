Torcedores do Palmeiras vão à loucura com gol de Veiga: ‘Pintura de falta’

Em cobrança de falta na entrada da área, Raphael Veiga acertou o ângulo esquerdo do goleiro Adriel e empatou para o Palmeiras no duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o meio-campista do Verdão chegou a oito gols marcados nas últimas nove partidas do clube no Brasileirão. O camisa 23 segue atrás apenas de Yuri Alberto, Pedro e Estêvão, artilheiro da competição com 12.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras comemoraram o gol de Veiga, que deixa a equipe comandada por Abel Ferreira viva na luta pelo título do Brasileirão. Confira alguns comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Palmeiras

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro, Ademir; Everaldo.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Dudu e Rony.

