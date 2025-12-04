Flamengo e Palmeiras disputaram mais um título de Campeonato Brasileiro, e dessa vez o Rubro-Negro levou a melhor após vencer o Ceará por 1 a 0. Um dublador especializado em leitura labial revelou falas do técnico Filipe Luís ao saber o resultado do Palmeiras.

Depois de uma longa disputa, o Flamengo superou o Palmeiras na disputa do Brasileirão. Uma leitura labial feita por Gustavo Machado revelou a reação de Filipe Luís ao saber que o Verdão venceu o Atlético-MG por 3 a 0.

- Foi 3 a 0. Ganhou. Palmeiras ganhou de 3. Mas se a gente perdesse ou empatasse ainda tinha o jogo do Mirassol. Nunca é fácil, viu? Nunca é fácil. Tem que sofrer - falou Filipe Luís com os jogadores do Flamengo ao saber do jogo do Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Veja leitura labial na íntegra

Flamengo e Palmeiras disputaram títulos em 2025

Flamengo e Palmeiras fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

No Brasileirão, Flamengo e Palmeiras também disputaram o título até o final, mas deu Mengão. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e levou a taça para casa pela nona vez em sua história.

Nesta quarta-feira (3), o Mengão venceu o Ceará por 1 a 0 no Maracanã e alcançou 78 pontos, contra 73 do Verdão. Grande disputa entre Flamengo e Palmeiras.