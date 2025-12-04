Palmeiras e Flamengo disputaram dois títulos na reta final de 2025, e o Rubro-Negro levou a melhor nas duas disputas. Nas redes sociais, muitos torcedores do Verdão apontaram um responsável pela derrota nas duas competições.

Na Libertadores, Danilo fez de cabeça para sacramentar o título do Flamengo em cima do Palmeiras na final da Libertadores. Nesta quarta-feira (3), o Mengão venceu o Ceará por 1 a 0 no Maracanã e alcançou 78 pontos, contra 73 do Verdão.

Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras apontaram Abel Ferreira como culpado pelos títulos do Flamengo em 2025. Veja os comentários sobre o técnico português abaixo:

Andreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo também disputaram o título até o final, mas deu Mengão. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e levou a taça para casa pela nona vez em sua história.