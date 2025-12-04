Ídolo do Palmeiras se manifesta após título do Flamengo no Brasileirão

Palmeiras e Flamengo disputaram mais um título do Campeonato Brasileiro em 2025, e dessa vez o Rubro-Negro levou a melhor. Depois da conquista, um ídolo do Verdão se manifestou nas suas redes sociais.

Depois do Flamengo bater o Ceará, a vitória do Palmeiras contra o Atlético-MG não foi suficiente para adiar a conquista do Rubro-Negro. O ex-goleiro Marcos se manifestou nas redes sociais.

- É, amigos. Agora não há mais esperanças. Foi para o saco mesmo. Teve uns 10 minutinhos que eu pensei: rapaz, será? Mas sem tirar os méritos do Flamengo, o Vozão tava em uma inhaca que pelo amor de Deus. Mas é isso aí, paciência. Parabéns ao Flamengo - começou Marcos.

- Esse ano, discutimos muito de arbitragem, de erro a favor, contra nós. O CBF, o Conmenbol, vamos dar uma treinada nesses juízes, pelo menos para ter um critério, para gente entender. Ah, foi na canela, expulsa. Essa que é a regra? Expulsa - Completou sobre a disputa entre Palmeiras x Flamengo.

Andreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Flamengo e Palmeiras disputaram títulos em 2025

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo também disputaram o título até o final, mas deu Mengão. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e levou a taça para casa pela nona vez em sua história.