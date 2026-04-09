O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na noite desta quarta-feira (8), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Nas redes sociais, torcedores do Verdão criticaram um medalhão do elenco após a partida.

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Contratado com muita expectativa em 2024, Felipe Anderson ainda não conseguiu entregar o que os torcedores do Palmeiras esperavam dele. Na Colômbia, o meia-atacante entrou no segundo tempo, teve grande chance de marcar, mas chutou mal e parou no goleiro.

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Nas redes sociais, o experiente jogador foi o principal alvo da torcida do Palmeiras depois do empate fora de casa na estreia do Verdão na Libertadores. Veja os comentários abaixo:

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Arias, camisa 11 do Palmeiras, é acompanhado de perto por Guerrero, do Junior Barraquilla (Foto: Luis Acosta / AFP)

Veja comentários sobre Felipe Anderson

Como foi o jogo do Palmeiras

Os primeiros minutos da estreia do Palmeiras na Libertadores foram marcados por um pênalti cometido por Mauricio. Na cobrança, Téo Gutiérrez bateu com precisão, superou Carlos Miguel e abriu o placar em Cartagena.

O gramado, por sua vez, dificultava a troca de passes, especialmente para a equipe de Abel Ferreira, que buscava o empate. Com chances limitadas para ambos os lados e pouca criatividade alviverde, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

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Na segunda etapa, Abel promoveu duas mudanças na equipe, incluindo uma fundamental: a entrada de Ramón Sosa. Foi dos pés do paraguaio que saiu o primeiro gol do Palmeiras na competição continental em 2026.

Nos minutos finais, ambos os times tiveram oportunidades para ir às redes, com destaque para o Palmeiras, mas o placar permaneceu inalterado. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com um gol em cada tempo.