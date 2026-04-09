Abel Ferreira voltou a enfatizar o cansaço dos jogadores do Palmeiras e o curto período de recuperação entre as partidas. Os últimos dois compromissos da equipe envolveram longas viagens, incluindo a ida a Cartagena, na Colômbia, onde o time estreou na Libertadores.

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Durante a coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Junior Barranquilla, Abel Ferreira comentou a decisão de Renato Gaúcho de não viajar para o jogo do Vasco contra o Barracas Central, pela Sul-Americana, na Argentina.

O treinador do Palmeiras evitou avaliar a decisão do rival e ressaltou que seu principal objetivo no momento é recuperar os jogadores, especialmente os titulares, para o próximo duelo. No entanto, preferiu não projetar o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão.

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- Vou recuperar meus jogadores e teremos tempo para falar disso depois (sobre o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro). A minha preocupação agora é descansar os meus jogadores. Às vezes, questionamos algumas opções de alguns treinador, mas talvez, lá no fundo, quem tem razão é o Renato Gaúcho (técnico do Vasco) - afirmou Abel Ferreira, após empate do Palmeiras na Colômbia.

Abel Ferreira em partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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