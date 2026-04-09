Marçal se pronuncia sobre saída de Marlon Freitas do Botafogo: 'Não é o caso'

A saída de Marlon Freitas do Botafogo para o Palmeiras foi um assunto que movimentou muito o mundo do futebol no começo da temporada. Fernando Marçal, uma das lideranças do elenco alvinegro, falou pela primeira vez sobre o tema.

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Em entrevista ao "Tribuna PodCast", o lateral revelou não guardar mágoa de Marlon Freitas pela saída do Botafogo, e disse que o ex-capitão do Glorioso tem o carinho dos atletas. Na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, os dois chegaram a discutir na saída do gramado.

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- A gente não teve essa conversa (com o Marlon sobre sair). O Marlon tomou essa decisão de sair, nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Hoje, o Botafogo tem a possibilidade do jogador se destacar no clube e se manter nele, porque o clube tem condições de manter jogador. Não é igual antigamente, que o jogador fazia um baita campeonato e tinha que sair para ser valorizado. Não é o caso - começou Marçal sobre a saída de Marlon Freitas do Botafogo.

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- Era uma decisão única e exclusiva dele. Mas o Marlon é um cara querido pelos atletas, desejamos sucesso individual para ele, não podemos levar para o coletivo. A saída do Marlon foi diferente da saída do Savarino, a maneira como ele saiu, o Savarino ficou esperando a definição do clube, já o Marlon pediu pra sair - completou o lateral.

Marçal e Marlon Freitas, no Botafogo, exerceram papéis de liderança no elenco histórico do clube em 2024. O time comandado por Artur Jorge foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

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Marlon Freitas deixou o Botafogo

Marlon Freitas entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

O volante chegou para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024. Agora, o símbolo do Botafogo está a caminho do Palmeiras.

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Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola.