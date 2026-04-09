O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reconheceu o pênalti cometido por Mauricio nos minutos iniciais do empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na estreia da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores.

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O treinador, no entanto, ironizou as decisões da arbitragem na competição ao comentar que o "VAR funcionou" no confronto, algo que considerou positivo. A declaração remete a um possível erro de marcação na final da última temporada, contra o Flamengo, quando o volante Pulgar acertou um chute com as travas da chuteira na canela do zagueiro Bruno Fuchs.

O lance, que poderia ter resultado na expulsão do jogador rubro-negro, foi analisado pelo VAR, que não recomendou a revisão pelo árbitro, decisão que gerou muitas reclamações do clube alviverde à época.

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- (O Junior Barranquilla) Fez um gol nos primeiros seis minutos, um gol com uma infelicidade nossa. Pode-se ver claramente que o Mauricio quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contato. Parece que, esse ano, o VAR vai funcionar, isso é bom. O ano passado, o VAR da Conmebol não funcionou, e este parece que vai funcionar. Isso é coisa boa. Realmente houve um toque, e nosso adversário aproveitou muito bem - disse Abel Ferreira.

Abel Ferreira elogiou a resiliência do Palmeiras em buscar o empate fora de casa, mesmo após sair atrás no marcador, e lamentou as oportunidades perdidas pela equipe, principalmente após as alterações na segunda etapa.

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- Criamos muito só faltou fazer mais um gol na oportunidade que tivemos. Parabéns ao Júnior... acaba por ser premiado com um ponto e infelizmente só conseguimos levar um ponto daqui, competição dura, difícil de recuperar - completou.

Abel Ferreira, ténico do Palmeiras, durante estreia da equipe na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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