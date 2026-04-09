Gómez analisa estreia na Libertadores e aponta desgaste do Palmeiras: 'Viagens longas'

Capitão do Palmeiras na estreia da Libertadores, Gustavo Gómez concedeu entrevista ao término do empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na última quarta-feira (8), fora de casa. O zagueiro destacou as dificuldades causadas pelo estado do gramado, mas afirmou que a equipe paulista foi à Colômbia com o objetivo de conquistar os três pontos e abrir vantagem já na primeira rodada da competição.

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+ Com gol de Sosa, Palmeiras busca reação e estreia com empate na Libertadores

- A verdade é que viemos buscar uma vitória, eles encontraram um pênalti no começo da partida. Tentamos empatar no primeiro tempo, por sorte conseguimos no segundo e lutamos até o fim para poder levar os três pontos. Campo difícil, viemos de uma partida muito intensa em Salvador, e a equipe sentiu um pouco fisicamente. Creio que o resultado foi justo - afirmou o capitão.

Logo aos dez minutos, o Junior Barranquilla abriu o placar em cobrança de pênalti cometida pelo meia-atacante Mauricio. Em desvantagem, o Palmeiras passou a pressionar o rival, mesmo fora de casa, e só conseguiu igualar o marcador no segundo tempo, com gol de Ramón Sosa.

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Gómez considerou justo o ponto conquistado pelo Palmeiras e destacou a valentia da equipe ao buscar a virada, mesmo atuando fora de casa. Para o capitão, a sequência de viagens nos últimos dias foi um dos fatores que prejudicou o ímpeto do time em busca da vitória.

- Sabíamos que ia ser uma partida complexa por todo o contexto. O campo, o clima, o que disse que viemos de várias partidas intensas, viagens longas. Tentamos até o fim, tivemos a chance, mas não conseguimos converter. O empate pelo contexto da partida é justo - completou.

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Ramón Sosa comemora gol do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, fora de casa, pela primeira rodada da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com a titularidade contra o Junior Barranquilla, Gustavo Gómez chegou a 81 jogos pelo Palmeiras na Libertadores, tornando-se o jogador com mais partidas do clube na história da competição.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clássico, inclusive, marca a terceira partida consecutiva da equipe como visitante

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