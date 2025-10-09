Jogadores históricos como Zico, Romário, Cannavaro e Tardelli participarão da "Partida do Coração Brasil x Itália" nesta sexta-feira (10) no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem não estiver no estádio poderá acompanhar as partidas pelas transmissões ao vivo do canal SporTV e da Rádio FM O Dia.

Os portões do estádio serão abertos às 13h30, com o primeiro dos três jogos programados começando às 15h. O evento terá momentos de entretenimento entre as partidas, com a participação de músicos, influenciadores e artistas.

O Brasil x Itália será 100% gratuito, organizado pela Enel em parceria com o Governo do Rio de Janeiro, foco na inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Por isso, a organização distribuirá 15 mil ingressos para estudantes de projetos sociais e escolas públicas de todo o estado do Rio.

Brasil x Itália no Maracanã

O Brasil estará representado por craques como Zico, Romário, Bebeto, Aldair, Júlio César e Júnior. A Azzurra contará com Cannavaro, Materazzi, Giordano, Brio, Tardelli, Incocciati, Conti e Altobelli, entre outros. O Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, também entrará em campo.

A iniciativa celebra a amizade entre as duas nações do futebol mundial, inspirada nas Copas do Mundo de 1982 e 1994. As duas seleções somam nove títulos mundiais: cinco conquistados pelo Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e quatro pela Itália (1934, 1938, 1982 e 2006).



A participação do embaixador italiano Alessandro Cortese representa uma homenagem aos mais de 30 milhões de descendentes italianos que vivem no Brasil, considerada a maior comunidade italiana fora da Itália.

