Quem está certo? Benja comenta briga nos bastidores entre Flamengo e Palmeiras

Os últimos dias têm sido agitados nos bastidores do futebol brasileiro, com declarações fortes dos presidentes de Flamengo e Palmeiras. Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Rubro-Negro, não concorda com o modelo atual de repasses da Libra. Em resposta, Leila Pereira, dirigente do Palmeiras, sugeriu que o Rubro-Negro jogasse sozinho. Apresentador do Arena SBT, Benjamin Back conversou com o Lance! e opinou sobre o assunto.

- O lado certo seria que todos olhassem em primeiro lugar para o futebol brasileiro! Precisamos ter um campeonato cada vez mais competitivo e mais equilibrado. Não acho errado o Flamengo lutar para ganhar mais, no entanto, essa diferença não pode ser algo mais exorbitante ainda - começou o apresentador.

- Na Premier League, o Manchester City campeão de 2021 faturou cerca de 152 milhões de libras, enquanto o último colocado, o Sheffield United, arrecadou 97,5 milhões de libras. Enfim, o time campeão ganha 1,6 vezes a mais do que o último colocado! Enquanto aqui no Brasil, o Flamengo acha que ganhar 3,5 vezes a mais é pouco - concluiu.

Entenda a polêmica entre Flamengo e Palmeiras

Nos últimos dias, foi levantado o polêmico debate após o Flamengo não concordar com valores dos repasses por audiência, de 30% do contrato com a Libra, representando cerca de R$ 309 milhões. O clube cnseguiu liminar bloqueando uma parcela disso, de R$ 77 milhões, o que causou revolta de outros integrantes. O tema gerou declarações de Leila Pereira, presidente do rival Palmeiras, sugerindo uma nova liga sem o clube carioca.

- A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro - disse Leila em entrevista à "Record".

Bap, por sua vez, rebateu a declaração de Leila em programa da Flamengo TV.

- Claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, o dinheiro que sobraria para os outros seria muito pouco. O Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo - rebateu BAP.