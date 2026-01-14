Saída de jogador em Palmeiras x Santos preocupa torcedores: 'Azar'

O primeiro tempo de Palmeiras e Santos, desta terça-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, foi marcado por uma lesão no meia Andreas Pereira. O camisa oito foi substituído, aos 13 minutos, com dores na região do ombro para a entrada de Larson.

As dores do jogador tiveram origem em uma queda de mau jeito dentro de campo. Na ocasião, Andreas Pereira arrancava pela ponta até que foi ao chão em meio a uma aproximação de Igor Vinícius. A arbitragem em campo considerou o lance como normal.

O camisa oito não conseguiu controlar o próprio corpo no lance e acabou caindo com o peso em cima do próprio ombro. Imediatamente ele acusou o golpe e saiu de campo com expressão de dor em direção ao banco de reservas.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras lamentaram o ocorrido. Andreas vira mais um jogador a entrar no Departamento Médico Alviverde no início da temporada. A lista já conta com nomes de destaque do elenco, como o Vitor Roque, Facundo Torres, Lucas Evangelista, Figueiredo, Paulinho e Felipe Anderson. Veja a repercussão abaixo:

