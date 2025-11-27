Torcedores do Palmeiras enlouquecem após declaração de Abel Ferreira: 'Melhor opção'

Com contrato válido até o final da temporada, o técnico Abel Ferreira afirmou que irá permanecer no Palmeiras. O técnico bicampeão da Libertadores evitou falar sobre o tempo de contrato, mas comentou que "sua palavra vale mais que uma assinatura". Após a declaração, os torcedores enlouqueceram nas redes sociais.

A permanência do histórico treinador português é um dos principais objetivos da presidente Leila Pereira. Recentemente, a mandatária alviverde declarou que pretende manter a atual comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, até o término de seu segundo mandato, que se encerra em dezembro de 2027.

Após a entrevista de Abel Ferreira, os torcedores do Palmeiras comemoraram a notícia nas redes sociais. Segundo um dos internautas, mesmo com o rendimento abaixo nos últimos jogos, o histórico treinador ainda é a melhor opção para o Verdão. Confira abaixo.

Em sua quinta temporada à frente do Palmeiras, Abel Ferreira irá disputar sua terceira final de Libertadores. No próximo sábado (29), o histórico treinador defende sua invencibilidade em decisões pelo Verdão contra o rival Flamengo, a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú.

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

