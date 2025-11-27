Jornalista critica atitude de Leila Pereira, presidente do Palmeiras: 'Autoritária'

Durante o programa "Arena SBT", o jornalista Mauro Beting criticou a declaração da presidente Leila Pereira contrariando as afirmações do técnico Abel Ferreira, que colocou parte da culpa pelo mau desempenho recente do Palmeiras na arbitragem do Campeonato Brasileiro.

Segundo o comentarista, Leila Pereira mostrou mais uma vez sua faceta autoritária ao dizer "quem fala pelo Palmeiras sou eu". No entanto, Mauro Beting também destacou que ela acertou ao assumir a responsabilidade, junto à comissão técnica, sobre a sequência de cinco jogos sem vitória. Confira abaixo.

- Foi sincera, o que não significa dizer que foi perfeita, até porque é uma opinião dela. Ela mostrou mais uma vez a faceta autoritária dizendo: "Quem fala pelo Palmeiras sou eu". Não. Quem fala pelo Palmeiras é um monte de gente, inclusive o próprio treinador, que sabe de futebol, o que não é o caso dela - disse, antes de completar.

- Ela não foi perfeita, tá longe da perfeição a Leila, mas nesse caso é melhor e também para evitar o que lamentavelmente o STJD deixa, é o Boto e o Filipe Luís falando que tem esquema, é toda hora o Abel batendo na arbitragem. Lamentavelmente depois daquele erro no São Paulo x Palmeiras, o Palmeiras vem sendo mais prejudicado, do que vinha sendo ajudado, e é o pior nível de arbitragem. A discussão é legal pelo equilíbrio que ela teve em dizer: "Vamos para de falar que tem esquema". E ao mesmo tempo reconheceu os erros dela e da comissão técnica, nisso ela foi bem. Mas sempre no viés autoritário, que é peculiar dela - comentou Mauro Beting.

Veja a declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Leila Pereira afirmou nesta quarta-feira (26) que a sequência de cinco jogos sem vitória do time, que praticamente tirou o Palmeiras da briga pelo título do Brasileirão, aconteceu "por incapacidade nossa (do Palmeiras)". A dirigente ainda se mostrou contrariada com as afirmações do técnico Abel Ferreira, que colocou parte da culpa pelo mau desempenho recente na arbitragem.

— Não acredito que esses cinco últimos jogos, que não conseguimos vencer, foram em virtude da arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e acho que muito claro para o nosso treinador — declarou Leila Pereira no Summit CBF Academy, que acontece em São Paulo.

— O que vamos fazer? Tentar corrigir esses problemas que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, problema de calendário… A realidade que temos é essa e nós temos que lutar para superar as dificuldades — disse Leila.

— A dificuldade não é só para o Palmeiras, os erros de arbitragem não foram só contra o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu concordo que os problemas dos últimos jogos, vou ser clara e falar como presidente do Palmeiras, foi por incapacidade nossa, nós estamos cientes. E torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades.

