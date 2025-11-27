Jornalista critica atitude de Leila Pereira, presidente do Palmeiras: 'Autoritária'
Mandatária alviverde rebateu as declarações de Abel Ferreira
- Matéria
- Mais Notícias
Durante o programa "Arena SBT", o jornalista Mauro Beting criticou a declaração da presidente Leila Pereira contrariando as afirmações do técnico Abel Ferreira, que colocou parte da culpa pelo mau desempenho recente do Palmeiras na arbitragem do Campeonato Brasileiro.
Abel crava permanência no Palmeiras: ‘Minha palavra vale mais que assinatura’
Palmeiras
Ex-Palmeiras e amigo de Andreas Pereira revela conversa antes da final da Libertadores: ‘Mental muito forte’
Palmeiras
Como Palmeiras trabalha trio de lesionados para final com o Flamengo
Palmeiras
➡️Jornalista aponta diferença entre torcidas de Flamengo e Palmeiras: 'Cultural'
Segundo o comentarista, Leila Pereira mostrou mais uma vez sua faceta autoritária ao dizer "quem fala pelo Palmeiras sou eu". No entanto, Mauro Beting também destacou que ela acertou ao assumir a responsabilidade, junto à comissão técnica, sobre a sequência de cinco jogos sem vitória. Confira abaixo.
- Foi sincera, o que não significa dizer que foi perfeita, até porque é uma opinião dela. Ela mostrou mais uma vez a faceta autoritária dizendo: "Quem fala pelo Palmeiras sou eu". Não. Quem fala pelo Palmeiras é um monte de gente, inclusive o próprio treinador, que sabe de futebol, o que não é o caso dela - disse, antes de completar.
- Ela não foi perfeita, tá longe da perfeição a Leila, mas nesse caso é melhor e também para evitar o que lamentavelmente o STJD deixa, é o Boto e o Filipe Luís falando que tem esquema, é toda hora o Abel batendo na arbitragem. Lamentavelmente depois daquele erro no São Paulo x Palmeiras, o Palmeiras vem sendo mais prejudicado, do que vinha sendo ajudado, e é o pior nível de arbitragem. A discussão é legal pelo equilíbrio que ela teve em dizer: "Vamos para de falar que tem esquema". E ao mesmo tempo reconheceu os erros dela e da comissão técnica, nisso ela foi bem. Mas sempre no viés autoritário, que é peculiar dela - comentou Mauro Beting.
➡️João Fonseca dá palpite para final entre Flamengo e Palmeiras: 'Vai ser 2 a 0'
Veja a declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras
Leila Pereira afirmou nesta quarta-feira (26) que a sequência de cinco jogos sem vitória do time, que praticamente tirou o Palmeiras da briga pelo título do Brasileirão, aconteceu "por incapacidade nossa (do Palmeiras)". A dirigente ainda se mostrou contrariada com as afirmações do técnico Abel Ferreira, que colocou parte da culpa pelo mau desempenho recente na arbitragem.
— Não acredito que esses cinco últimos jogos, que não conseguimos vencer, foram em virtude da arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e acho que muito claro para o nosso treinador — declarou Leila Pereira no Summit CBF Academy, que acontece em São Paulo.
— O que vamos fazer? Tentar corrigir esses problemas que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, problema de calendário… A realidade que temos é essa e nós temos que lutar para superar as dificuldades — disse Leila.
— A dificuldade não é só para o Palmeiras, os erros de arbitragem não foram só contra o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu concordo que os problemas dos últimos jogos, vou ser clara e falar como presidente do Palmeiras, foi por incapacidade nossa, nós estamos cientes. E torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias