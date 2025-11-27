menu hamburguer
Com polêmica de arbitragem e virada no fim, IA crava o placar de Vasco x Inter

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), em São Januário

Breno Prata
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
18:18
Nuno Moreira Vasco
Vasco recebe o Internacional pelo Brasileirão (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press)
Restando apenas três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Internacional nesta sexta-feira (28), em um duelo que promete bastante emoção para os torcedores. Lutando para se afastar da zona do rebaixamento, as equipes começam a definir seu destino a partir das 19h30 (de Brasília), em São Januário.

➡️Vasco terá reforço importante para duelo com o Internacional

De olho nesse confronto decisivo na reta final do Brasileirão, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do "X" cravar o placar da partida. Confira abaixo.

IA crava o resultado de Vasco x Inter

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Vasco conta com o apoio de sua torcida para virar a chave e confirmar a permanência na primeira divisão.Em situação um pouco mais delicada, o Internacional chega pressionado após o empate contra o Santos, no Beira-Rio, e busca surpreender o rival carioca.

Primeiro tempo

Jogando diante de seus domínios, o Vasco começa pressionando o adversário, controlando as ações, buscando abrir o placar logo cedo. O Internacional, por sua vez, busca escapar em velocidade ao ataque para tentar surpreender os donos da casa.

A estratégia surte efeito. Logo aos 20 minutos, Alan Patrick acha um bonito lançamento para Carbonero, que limpa a marcação adversária e bate firme na saída do goleiro Léo Jardim

20' – Gol do Internacional!

O Vasco busca uma reação ainda na primeira etapa, mas acaba parando nas defesas do goleiro Rochet.

➡️Vasco reencontra a família Díaz pela terceira vez após o emblemático 'no va a bajar'

Segundo tempo

Com o resultado a seu favor, o Internacional volta para o gramado de São Januário buscando controlar a posse de bola. No entanto, após uma bobeada na intermediária, Philippe Coutinho recebeu com liberdade e achou o jovem Rayan, que só teve o trabalho de deslocar o goleiro.

55' – Gol do Vasco!

Após o gol vascaíno, um lance polêmico envolvendo a arbitragem acabou marcando o confronto válido pela 36ª rodada. Após um cruzamento de Lucas Piton, o português Nuno Moreira acertou um bonito chute de primeira, que acabou explodindo no braço do adversário. No entanto, após consultar o VAR, o árbitro mandou o jogo seguir.

A decisão revoltou torcedores e jogadores, que protestaram contra a marcação. No entanto, já nos minutos finais, Paulo Henrique faz bonita jogada pela direita e levanta na medida para o argentino Pablo Vegetti, que de cabeça fecha o placar.

88' – Gol do Vasco!

Bernabei - Internacional X Vasco
Jogadores de Vasco e Internacional pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

