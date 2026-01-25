Palmeiras mira avançar por reforços 'identificados no mercado' após limpa no elenco

O Palmeiras definiu os principais alvos no mercado de transferências e deve intensificar as negociações nos próximos dias. A movimentação ocorre após a diretoria abrir espaço no elenco e aliviar a folha salarial com as recentes saídas de jogadores.

continua após a publicidade

+ Abel comenta futuro de Veiga no Palmeiras e usa saída de Weverton como alerta

Entre os jogadores que deixaram o clube, há situações distintas. Weverton, um dos atletas mais experientes, manifestou à diretoria o desejo de sair, e o pedido foi atendido, com liberação sem custos. Aníbal Moreno e Facundo Torres, contratações recentes, foram negociados com River Plate e Austin FC, respectivamente. Por fim, Micael foi emprestado ao Inter Miami após ter sido descartado do planejamento da comissão técnica ainda no início do ano.

Assim como adiantado anteriormente, o clube não planeja uma grande reformulação e busca peças "prontas" para reforçar o elenco, como ocorreu com Carlos Miguel, Andreas Pereira e Vitor Roque. Um dos nomes sondados é o atacante John Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra.

continua após a publicidade

John Arias, alvo do Palmeiras, durante partida pelos Wolves (Foto: Reprodução/X/@premierleague)

- Estamos abrindo espaço para trazer outros atletas, mas definimos perfis muito específicos e temos que ter atenção. Não são movimentos simples, fáceis de fazer. Podemos garantir que trabalhamos muito para atender a comissão técnica. São atletas que possam agregar significativamente à equipe. Temos posições claras, específicas e definidas, estamos trabalhando há um tempo, mas não são operações fáceis - afirmou Anderson Barros, Diretor de Futebol do Palmeiras.

O Palmeiras busca no mercado a contratação de um atacante para substituir Micael, um primeiro volante e outro atacante para ocupar a lacuna deixada por Facundo Torres. Nino e Igor Júlio foram sondados pelo clube, que, no entanto, não chegou a enviar propostas oficiais.

continua após a publicidade

Já Thiago Almada, um dos principais alvos do Palmeiras, descartou recentemente, em entrevista, deixar o Atlético de Madrid, frustrando os planos da diretoria alviverde.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Diferente da última temporada, quando investiu mais de R$ 700 milhões em contratações, o Palmeiras não planeja uma nova "janela milionária", mas aposta no orçamento recorde de 2025 para ter fôlego e contratar jogadores que chegam com condição de titular.

+ Aposte na vitória do Palmeiras na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.