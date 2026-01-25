Fabrício Bruno vira alvo de críticas em golaço de Hulk: 'Fez o que quis'

Dupla que costuma protagonizar confusões acaloradas durante os clássicos mineiros, Hulk e Fabrício Bruno voltaram a ser assunto após o Atlético Mineiro 2 x 1 Cruzeiro deste domingo (25). Deste vez, o motivo foi diferente.

continua após a publicidade

O gol de Hulk que garantiu a vitória do Atlético, teve forte influência de uma virada de bola mal sucedida do zagueiro Fabrício Bruno. O lançamento longo acabou gerando um contra-ataque para o Galo, que com o talento de Hulk, aproveitou a chance para garantir o triunfo no clássico.

➡️ Torcedores se revoltam com decisão de árbitro em Atlético-MG x Cruzeiro: 'Claríssimo'

Outras confusões entre Hulk e Fabrício Bruno

Esses episódios envolvem discussões acaloradas, faltas contestadas e trocas de insultos durante jogos, especialmente na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro de 2025.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Falta contestada no gol do Atlético-MG

Durante o clássico Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro do ano passado, no lance do segundo gol do Galo, Hulk cometeu uma falta em Fabrício Bruno, que foi ignorada pela arbitragem e pelo VAR. O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, reclamou publicamente, publicando imagens do empurrão e questionando a validade do gol. Hulk foi acusado de hipocrisia por reclamar de arbitragem em outros momentos, mas ficar em silêncio quando beneficiado.

Hulk e Fabrício Bruno voltaram a ser assunto após o Atlético Mineiro 2 x 1 Cruzeiro deste domingo (25). (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Treta com dedo na cara e xingamentos

No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, entre Cruzeiro e Atlético-MG, houve uma confusão intensa. Fabrício Bruno caiu no chão após um lance, e Hulk disse algo que o irritou. O zagueiro se levantou, confrontou Hulk com o dedo na cara e trocaram ofensas. Leitores labiais revelaram que Bruno exigiu que Hulk tirasse a mão dele e o chamou de "filho da p***", enquanto Hulk respondeu com provocações.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos do Cruzeiro e do Atlético-MG! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!