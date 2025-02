Torcedores do Palmeiras comparam provocação histórica com cabeça de porco

A nova cabeça de porco supostamente deixada por um torcedor do Corinthians em um portão do Allianz Parque parece não ter afetado muito os torcedores do Palmeiras. Na web, a repercussão entre o alviverdes girou em torno da recordação de uma provocação histórica do Dérbi Paulista, quando um palmeirense pichou o gramado de Itaquera com o placar de uma goleada de oito a zero do Palmeiras sobre o Corinthians.

Nova cabeça de porco é deixada no Allianz Parque

Nova cabeça de porco é deixada no Allianz Parque antes de Palmieras x Corinthians (Foto: Reprodução)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Como Palmeiras e Corinthians estão no Paulistão?

O Palmeiras ainda não está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista. O Verdão chegou a vencer o primeiro clássico do ano, contra o Santos, mas perdeu logo em seguida para o Novorizontino. Na tabela, está com 11 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo D, liderado pelo São Bernardo.

Líder do Grupo A, o Corinthians está com seis vitórias e uma derrota, após sete jogos disputados. O único resultado negativo, até o momento, foi no primeiro clássico do Timão do ano, contra o São Paulo, em um fim de semana que ficou marcado por dois triunfos seguidos do Tricolor em Majestosos, pelo Paulistão e pela final da Copinha. O time de Ramón Diaz acumula 18 pontos, três a frente do segundo colocado Mirassol e 13 de diferença para o Inter de Limeira, em terceiro.