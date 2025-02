Saiba como Tom Brady reagiu ao nascimento do novo filho de Gisele Bündchen

Tom Brady, lenda da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), reagiu o nascimento do novo filho de Gisele Bündchen. A brasileira é ex-esposa do antigo jogador, e agora, se relaciona com o professor de Jiu-jítsu, Joaquim Valente, pai da nova criança.

continua após a publicidade

➡️ Vestido com camisa de Neymar, astro do Real Madrid assiste jogo do Santos

➡️ Tom Brady se irrita com piada e enquadra humorista; veja

De acordo com a apuração do portal estadunidense, Page Siz, o antigo quarterback do New Englad Patriots reagiu bem ao nascimento da criança. Uma fonte ligada ao site informou que ele chegou a ligar para a antiga companheira para a parabenizar pelo momento.

A notícia do nascimento do filho da brasileira foi divulgada primeiramente pelo site TMZ. Até o momento, não se sabe o sexo e o nome do bebê. Por outro lado, fontes apontaram que o parto aconteceu como esperado e a modelo se encontra saudável, junto com a criança, no hospital.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Casamento de Brady com Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano foi casado com a modelo durante 14 anos. No relacionamento, eles tiveram dois filhos: Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12. O principal motivo da separação do casal teria sido a desistência da aposentadoria do atleta. Um ano após o fim do casamento, Gisele engatou o namoro com Joaquim Valente.

Os dois estão juntos a pouco mais de um ano. O início do relacionamento entre os dois no início foi conturbado. Tom Brady chegou a realizar algumas indiretas para a antiga companheiras nas redes sociais. Porém, o tempo parece ter solucionado o impasse na família, tendo o jogador inclusive parabenizada Gisele pela chegada do novo filho.

continua após a publicidade