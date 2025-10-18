Torcedores do Palmeiras apontam substituto após lesão de titular: ‘Oração’

O Palmeiras ganhou um problema para a sequência de 2025 nesta sexta-feira (17). Weverton, goleiro titular da equipe de Abel Ferreira, sofreu uma lesão e será ausência nas próximas semanas. Muitos torcedores apontaram, nas redes sociais, quem deve ser o substituto.

Depois do treinamento, o Palmeiras confirmou que o goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e, portanto, será desfalque na partida contra o Flamengo. O ídolo é titular absoluto do Verdão e vai provocar uma mudança forçada na meta palmeirense.

Nas redes sociais, quando a notícia coomeçou a circular, os torcedores do Palmeiras começaram a se manifestar para saber quem deve substituir Weverton. A grande maioria apontou Carlos Miguel, ex-Corinthians, como o nome ideal. Veja abaixo:

Veja comentários dos torcedores do Palmeiras após lesão de Weverton

Goleiro tranquiliza torcedores sobre lesão na mão

Weverton sofreu uma fissura na mão e vai desfalcar o Palmeiras nos próximos jogos. Segundo informou o clube, o titular da meta de Abel Ferreira será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, mas não divulgou o prazo de retorno.

- Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mãos para goleiros são muito importantes. Agora é hora de tratar, recuperar bem e voltar 100%, mas aqui eu não vou deixar de ressaltar minha liderança dentro da equipe, eu não vou poder atuar, mas sem dúvidas estarei no vestiário e no dia a dia para passar uma mensagem positiva aos meus companheiros - disse o goleiro do Palmeiras, em vídeo.

Segundo o goleiro, a sua função neste momento é de liderança, tranquilizando e incentivando a equipe nesta reta final e decisiva de temporada. Weverton disse que quem Abel Ferreira escolher para a vaga no gol do Palmeiras desempenhará um bom papel.