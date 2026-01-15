Ídolo do Palmeiras revela que torce para o Santos: 'Desde pequeno'

Palmeiras e Santos se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Antes da bola rolar, um ídolo do Verdão revelou que torce para o Peixe desde pequeno, apesar da identificação com o Alviverde.

Em live no "PodPah", o ídolo do Palmeiras Marcos Assunção revelou que é torcedor do Santos, mas reconheceu sua história no Verdão.

- Eu sou santista, sabia? Joguei no Palmeiras, tenho um carinho, amor enorme, gratidão pelo Palmeiras, mas eu sou Santos desde pequeno - revelou Assunção.

Vale destacar que Marcos Assunção foi revelado pelo Santos e ficou dois anos no clube da Vila Belmiro. Inclusive, com a camisa do Peixe, o ex-jogador chegou a ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira.

Além da declaração sobre o amor ao Santos, o ídolo do Palmeiras avaliou o duelo pelo Paulistão. Em campo, o Verdão venceu por 1 a 0 com gol de Allan, após bela tabela com Flaco Lopez.

Marcos Assunção, que fez história no Palmeiras, revelou que é torcedor do Santos (Foto: Divulgação)

Veja declaração do jogador na íntegra

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos

A primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos foi marcada por muita disputa no meio de campo, erros de passe no terço final e chuva intensa. De volta ao time titular após ser poupado na estreia, Andreas Pereira precisou ser substituído aos 12 minutos após lesionar o ombro em uma disputa de bola. Larson foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir o camisa 8.

A primeira chance clara de gol da partida foi do Santos. Barreal cruzou na cabeça de Lautaro Díaz dentro da pequena área, mas o atacante acabou finalizando em cima do lateral-direito Khellven.

Já na reta final da primeira etapa entre Palmeiras x Santos, Allan encontrou o argentino Flaco López, que, mesmo marcado pela defesa adversária, conseguiu a devolução para o jovem finalizar rasteiro e vencer Gabriel Brazão, abrindo o placar na Arena Barueri.

Com o passar do tempo, o Santos melhorou em campo contra o Palmeiras e passou a ditar o ritmo da partida. Em uma das chegadas, Igor Vinícius cruzou para a área alviverde, a bola desviou no zagueiro Murilo e passou muito perto de entrar, quase resultando em gol contra.

Com a missão de conter o ímpeto do Santos, Abel Ferreira promoveu uma série de substituições na equipe, a maioria delas no setor ofensivo. Entre as novidades, Vitor Roque foi acionado e recebeu muitos aplausos do público.

Vojvoda respondeu à beira do campo e também promoveu mudanças. Gabigol e Robinho Jr. entraram em campo, mas pouco conseguiram produzir. O Santos passou a abusar das bolas longas contra o Palmeiras e viu a defesa adversária afastar todas as investidas que se aproximaram da meta de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, Vitor Roque puxou um contra-ataque e tabelou com Luighi. Na cara do gol, a Cria da Academia finalizou à queima-roupa para nova defesa de Brazão, o melhor jogador do Peixe no clássico. Antes do apito final, Carlos Miguel defendeu finalizações de Robinho Jr. e Miguelito e garantiu a vitória do Palmeiras contra o Santos.