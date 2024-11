Villasanti é líder do Grêmio desde 2023 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 08/11/2024 - 18:15 • Porto Alegre (RS)

Líder. Essa é uma palavra que pode muito bem representar a trajetória de Mathias Villasanti no Grêmio. Não somente por ser o capitão da equipe atualmente, mas também pelo destaque que alcançou entre os volantes do futebol brasileiro há, pelo menos, duas temporadas.

Titular incontestável de Renato Gaúcho, Villasanti é uma das principais engrenagens para o funcionamento do time - dentro e fora de campo. Querido pela torcida e pelo elenco, o jogador conversou com exclusividade com a reportagem do Lance!

- O futebol brasileiro é um futebol muito competitivo, temos muito clubes com qualidade disputando tanto na liga quanto nas Copas. Essa competição encanta e motiva qualquer jogador e o Grêmio é um clube muito respeitado, dentro e fora do Brasil. Estou no clube desde 2021 e tenho feito boas partidas, ajudando o time. Mas tudo isso é resultado do trabalho em conjunto, muita preparação. - disse o volante.

Os números não mentem. Villasanti é um dos principais volantes do Campeonato Brasileiro há, pelo menos, duas temporadas. Ele é o líder em participações em gols desde 2023, com 14. Além disso, ele é o primeiro da Liga em bolas recuperadas, 370, e desarmes, 176.

Villasanti é destaque do Grêmio desde a sua chegada (Foto: Maxi Franzoi)

E por estar no Grêmio há três temporadas, o volante atingiu uma marca especial em agosto deste ano. Ao completar 146 jogos, Villasanti se tornou o quinto jogador estrangeiro a mais vestir a camisa do Grêmio, ultrapassando, inclusive, Arce, compatriota multicampeão no Brasil e Paraguai.

- Quando saiu a notícia fiquei muito feliz, pois é um clube que sempre me acolheu muito bem, ainda mais por superar o profesor Arce. Espero continuar por esse caminho e tentar conquistar coisas que ele conquistou aqui. - destacou Villasanti.

Números de Villasanti no Brasileirão desde 2023:

50 jogos

7 gols

7 assistências

35 finalizações (16 no gol)

42 passes decisivos

370 bolas recuperadas (1º da liga)

156 desarmes (1º da liga)

No Grêmio desde agosto de 2021, Villasanti atingiu grandes marcas e números. O volante teve conquistas com o grupo, como três Campeonatos Gaúchos e uma Recopa Gaúcha, assim como prêmios individuais, como a Bola de Prata, para melhor volante do Brasil, em 2023, e melhor volante da Copa do Brasil da mesma temporada. Em fevereiro, o jogador ampliou seu vínculo com o Tricolor até o final de 2027.

Confira outros trechos da entrevista exclusiva:

A temporada do Grêmio:

Sabemos que essa não foi a temporada que o torcedor esperava. Claro, sempre temos que ressaltar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que acabou nos afastando por um bom tempo da nossa casa. Mas mesmo assim sei e entendo o torcedor ficar chateado pela temporada que tivemos. Vamos continuar trabalhando jogo a jogo para acabar o ano da melhor maneira e depois começar a pensar no ano que vem.

Sobre ser capitão da equipe:

Acredito que é um processo natural. A minha postura fora de campo sempre é mais reservada, mas dentro de campo não existe isso e vou defender sempre os interesses do Grêmio e os meus companheiros. Levar a braçadeira de capitão quando o Kannemann ou Geromel não estiverem em campo, significa a confiança dos meus companheiros e do treinador em mim, então é uma grande responsabilidade.