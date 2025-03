Fluminense reencontra Volta Redonda no Maracanã após goleada histórica

Assim como em 2023, Fluminense e Volta Redonda se reencontram em uma semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo (2), as equipes voltam a se enfrentar após uma goleada história do Tricolor sobre o rival.

Naquele confronto, o Time de Guerreiros entrou em campo precisando de uma vitória após ter sido derrotado por 2 a 1, no Raulino de Oliveira. No entanto, o Fluminense não tomou conhecimento do Voltaço e aplicou um 7 a 0 com direito a quatro gols de Germán Cano.

Desde então, o Tricolor só enfrentou o Volta Redonda fora de casa, onde obteve um empate em 2024 e foi derrotado em 2025. Por conta disso, o jogo de ida é tratado como essencial, principalmente por conta da vantagem que o rival tem em avançar à final em caso de dois empates por ter encerrado a Taça Guanabara na frente do Time de Guerreiros.

Além de estar em clara ascensão, o Fluminense não é a mesma equipe que foi derrotada pelo Volta Redonda, na 2ª rodada deste ano. Na época, o Tricolor era comandado por Marcão e atuou com diversos jovens da base, enquanto os principais nomes do clube tinham apenas uma semana de pré-temporada e se condicionavam.

E a lembrança da histórica goleada sobre o Volta Redonda surge justamente após o Fluminense conquistar sua maior vitória na história da Copa do Brasil. Com a pontaria apurada, o Tricolor vem de um triunfo por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá e com a classificação à segunda fase do torneio na mala de Belém para o Rio de Janeiro.

Em meio a esse contexto, o Fluminense busca voltar a viver a expectativa pela disputa por um título após mais de um ano desde que ergueu seu último troféu, o da Recopa Sul-Americana. Mas antes de sonhar com uma taça, o Tricolor precisa encarar o Volta Redonda em mais um mata-mata de estadual contra o adversário.