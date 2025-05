Torcedores do Fluminense se revoltam com zagueiro em derrota: ‘Não tem nível’

O Fluminense perdeu para o San Jose por 1 a 0, nesta quinta-feira (8), na Bolívia, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O resultado frustrante fora de casa fez alguns torcedores do Tricolor se revoltarem com o zagueiro Thiago Santos. O Atleta ficou marcado por erro técnico no gol do time boliviano.

O San Jose balançou as redes aos 23 minutos do segundo tempo. Na ocasião, os donos da casa partiram em um contra-ataque fulminante, que contou com um escorregão de Thiago Santos para gerar o lance do gol. O atacante Calero foi o responsável pelo gol após a falha do atleta tricolor.

A jogada viralizou nas redes sociais. Parte da torcida do Fluminense não perdoou o escorregão do atleta. Como resultado, o camisa 29 foi bastante criticado. No X, antigo twitter, alguns internautas afirmaram que ele não teria nível para atuar pelo time carioca. Veja abaixo:

Fluminense na Libertadores

Com a derrota fora de casa, a equipe do técnico Renato Gaúcho se complicou na briga pela classficação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o fim da quarta rodada, o Fluminense amargou a segunda colocação do Grupo F.

O Tricolor tem na somatória sete pontos conquistados, dois a menos do que o Once Caldas, da Colômbia, líder da chave. Vale destacar, que apenas o primeiro colocado dos grupos se classificam diretamente para a próxima fase do torneio. Os segundo colocados enfrentam os clubes que terminaram em terceiro lugar dos grupos da Libertadores.

Ainda faltam duas rodadas para o fim da fase inicial da Copa Sul-Americana. O Fluminense enfrenta respectivamente o Unión Española e o Once Caldas, dentro de casa, nos dias 14 e 29 de maio.