O Fluminense perdeu seu primeiro jogo na Sul-Americana ao ser derrotado por 1 a 0 para o GV San José, com gol de Becerras. Na altitude de La Paz, sem os titulares e Renato Gaúcho, o time chegou a criar boas chances, mas não foi aproveitou.

Diante dos resultados da rodada, o Tricolor deixa a liderança e cai para a segunda colocação, com dois pontos a menos que o Once Caldas. Somando três pontos, os bolivianos ultrapassaram o Unión Española e subiram para a terceira posição, com quatro pontos.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

A primeira etapa começou e terminou com a bola nos pés dos bolivianos, que tentaram abrir o placar principalmente em finalizações de fora da área, usando a rapidez da bola como aliada para surpreender os adversários brasileiros. No entanto, a primeira chegada perigosa foi do Fluminense, em bola enfiada de Hércules para Lavega, que tentou o cruzamento rasteiro na área, mas Seimandi afastou.

O GV San José tentou responder no lance seguinte, em cobrança de falta, mas a finalização foi para fora. Depois disso, o Flu tomou o controle do jogo por alguns minutos e ficou perto de inaugurar o marcador, mas a arbitragem assinalou toque de mão de Bernal e anulou o gol marcado pelo volante tricolor em jogada de escanteio.

Na última parte do primeiro tempo, os bolivianos retomaram o controle e ocuparam o campo defensivo do Fluminense. Tiveram duas boas chances, uma em construção de pé em pé até a conclusão de Vasquez, para fora. Mais tarde, nos acréscimos, Vitor Eudes fez grande defesa em finalização forte de López Pissano, no canto esquerdo.

Segundo tempo

O Fluminense voltou melhor para a etapa complementar e foi quem teve a primeira chance, de escanteio, mas Vasquez tirou antes que a bola chegasse em Renato Augusto, na segunda trave. No entanto, o GV San José respondeu na sequência, com Becerra, que chutou longe da meta tricolor. E mesmo tendo menos a bola, os bolivianos tiveram grande chance de bola parada, com desvio de cabeça de Becerra, mas Vitor Eudes novamente defendeu.

O jogo ficou "lá e cá". O Flu respondeu no lance seguinte em chute de fora de Paulo Baya, que parou em Poveda. Depois, Arismendi fez jogada individual para tirar Hércules e Manoel, e bateu cruzado passando rente a trave. Aos 24 minutos, em erro defensivo do Flu, Calero recebeu aberto na esquerda e abriu o placar para o time da casa.

O Tricolor tentou reagir e ficou próximo do empate em jogada de Paulo Baya com cruzamento para Kevin Serna, mas o atacante errou o alvo. Isaque também teve uma oportunidade em arrancada pela direita, mas exagerou na força na hora da finalização.

O que vem pela frente para Fluminense e GV San José

A derrota coloca pressão no Fluminense para a reta final da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor tem dois jogos em casa, contra Unión Española, em 14 de maio (quarta-feira), às 19h, e depois contra o Once Caldas, no dia 29 (quinta-feira), em uma possível disputa pela liderança. Antes disso, no entanto, o Flu volta a campo no domingo (11), pelo Brasileirão, quando enfrenta o Atlético-MG.

O GV San José, por sua vez, tem poucas chances de se classificar, mas uma combinação de resultados pode fazer com que alcance a segunda colocação. Na próxima rodada, enfrenta o Once Caldas no dia 15 (quinta-feira), na Colômbia, e fecha a fase de grupos contra o Unión Española, no Chile, em 29 de maio.

✅ FICHA TÉCNICA

GV SAN JOSÉ X FLUMINENSE

4ª RODADA - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: sábado, 8 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia

🥅 Gols: Calero (25/2T)

🟨 Cartões amarelos: Arismendi; Lavega

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Alexandre Mendes)

Vitor Eudes; Guga, Manoel, Thiago Santos, Renê; Facundo Bernal, Hércules (Kelwin) e Lezcano (Isaque); Paulo Baya, Kevin Serna e Lavega (Renato Augusto).

GV SAN JOSÉ (Técnico: Eduardo Villegas)

Poveda, Ramallo, Landa, Seimandi e Roca; Bajarano (Villamil), Ribera (Galindo), Arismendi e Vasquez (Calero); Rocca (Becerra) e López Pissano (Vargas).