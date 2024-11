Sócio-torcedor do Fluminense: informações do Sócio Futebol

O programa Sócio Futebol do Fluminense oferece diversas opções de planos e vantagens exclusivas para o torcedor tricolor. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 01:09 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do Fluminense, o torcedor deve acessar o site oficial do clube e seguir o processo de adesão ao programa Sócio Futebol. Após escolher o plano desejado, é necessário preencher os dados pessoais e realizar o pagamento da primeira mensalidade. Ao completar o cadastro, o sócio-torcedor pode começar a usufruir dos benefícios oferecidos pelo programa, incluindo prioridade na compra de ingressos e descontos exclusivos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O valor de cada plano do Fluminense

O Sócio Futebol do Fluminense oferece diversas opções de planos para que o torcedor escolha aquele que melhor atende às suas necessidades. Cada plano possui características próprias de descontos, prioridades e vantagens. Confira as opções disponíveis:

Arquiba 100%: O plano mais caro de sócio-torcedor do Fluminense custa R$ 160,00 mensais, com 100% de desconto na arquibancada e prioridade 1 na compra de ingressos. O plano inclui nível 2 de acúmulo de pontos, 10% de cashback nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterrupta e 8 cupons de R$ 10,00 mensais no Zé Delivery.

O plano mais caro de sócio-torcedor do Fluminense custa R$ 160,00 mensais, com 100% de desconto na arquibancada e prioridade 1 na compra de ingressos. O plano inclui nível 2 de acúmulo de pontos, 10% de cashback nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos de contribuição ininterrupta e 8 cupons de R$ 10,00 mensais no Zé Delivery. Arquiba 75%: O plano segundo plano mais caro de sócio-torcedor do Fluminense custa R$ 80,00 mensais, com 75% de desconto na arquibancada e prioridade 2 na compra de ingressos. Oferece nível 3 de acúmulo de pontos, 10% de cashback nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos e 4 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery.

O plano segundo plano mais caro de sócio-torcedor do Fluminense custa R$ 80,00 mensais, com 75% de desconto na arquibancada e prioridade 2 na compra de ingressos. Oferece nível 3 de acúmulo de pontos, 10% de cashback nas lojas oficiais, direito a voto após 2 anos e 4 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery. Arquiba Raiz: R$ 40,00 mensais, com 75% de desconto no setor Leste Superior e 50% nos demais setores da arquibancada. Este plano oferece prioridade 3 na compra de ingressos, nível 4 de pontos, 10% de cashback nas lojas e 2 cupons mensais de R$ 10,00 no Zé Delivery.

R$ 40,00 mensais, com 75% de desconto no setor Leste Superior e 50% nos demais setores da arquibancada. Este plano oferece prioridade 3 na compra de ingressos, nível 4 de pontos, 10% de cashback nas lojas e 2 cupons mensais de R$ 10,00 no Zé Delivery. Guerreiro: O plano mais barato de sócio-torcedor do Fluminense custa R$ 25,00 mensais, com 20% de desconto na arquibancada, prioridade 4 na compra de ingressos, nível 5 de acúmulo de pontos, 10% de cashback e 3 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery.

O plano mais barato de sócio-torcedor do Fluminense custa R$ 25,00 mensais, com 20% de desconto na arquibancada, prioridade 4 na compra de ingressos, nível 5 de acúmulo de pontos, 10% de cashback e 3 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery. Guerreiro Toda Terra: Exclusivo para quem reside fora do estado do Rio de Janeiro, o plano de sócio-torcedor do Fluminense tem valor de R$ 21,00 por mês, oferece 40% de desconto na arquibancada, prioridade 4, nível 5 de pontos, 10% de cashback e 3 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery.

Exclusivo para quem reside fora do estado do Rio de Janeiro, o plano de sócio-torcedor do Fluminense tem valor de R$ 21,00 por mês, oferece 40% de desconto na arquibancada, prioridade 4, nível 5 de pontos, 10% de cashback e 3 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery. Arquiba 75% Toda Terra: Também exclusivo para torcedores que moram fora do estado do RJ, com custo de R$ 80,00 mensais. Este plano inclui 75% de desconto mínimo na arquibancada, prioridade 2, nível 3 de pontos, direito a voto após 2 anos de contribuição e 4 cupons de R$ 10,00 no Zé Delivery.

Quais são os benefícios de ser sócio do Fluminense?

Ser sócio-torcedor do Fluminense traz uma série de vantagens, como descontos em ingressos que podem chegar a até 100% no plano Arquiba 100%, além de prioridade na compra de entradas para os jogos. Os associados têm acesso a cashback nas lojas oficiais do clube e a cupons mensais para o Zé Delivery. O Sócio Futebol também permite o acúmulo de pontos que podem ser trocados por experiências exclusivas, sendo que alguns planos concedem direito a voto após dois anos de associação ininterrupta. Torcedores que moram fora do Rio de Janeiro contam com opções específicas, com descontos e benefícios ajustados para esse perfil.

Quantos sócios-torcedores o Fluminense tem?

Atualmente, o programa Sócio Futebol do Fluminense conta com 59.077 associados. O número expressivo de sócios-torcedores mostra a dedicação e apoio da torcida ao clube, além de proporcionar uma fonte de receita importante para o Fluminense, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e estrutural do time.