Torcedores do Flamengo se revoltam com reforço do Vasco: ‘Inacreditável’

Flamengo e Vasco são protagonistas de uma rivalidade histórica, e um reforço do Cruz-Maltino deixou alguns rubro-negros bem aborrecidos. O Gigante da Colina acertou a contratação do meia Matheus França, do Crystal Palace, nesta segunda-feira (25), que é cria do Ninho do Urubu.

O jogador chega por empréstimo e é o quarto reforço do Vasco nesta janela de transferências. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Pedrosa. Conhecido por ser decisivo em confrontos entre Flamengo e Vasco, o jovem agora vai atuar do outro lado da cidade.

Quando a notícia do ex-Flamengo no Vasco começaram a surgir, muitos rubro-negros ficaram revoltados com a situação. Veja abaixo.

Flamengo e Vasco são rivais históricos do Rio de Janeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja reação dos torcedores do Flamengo com o reforço do Vasco

Base no Rubro-Negro e experiência na Inglaterra

Matheus França subiu aos profissionais do Flamengo em 2022, como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, no qual sofreu com lesões, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Agora, Flamengo e Vasco tem mais um fator de rivalidade dentro de campo. O jogo do segundo turno do Brasileirão promete fortes emoções.