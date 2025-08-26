Torcedores do Flamengo se revoltam com reforço do Vasco: ‘Inacreditável’
Jovem jogador se formou na base do clube rubro-negro
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Vasco são protagonistas de uma rivalidade histórica, e um reforço do Cruz-Maltino deixou alguns rubro-negros bem aborrecidos. O Gigante da Colina acertou a contratação do meia Matheus França, do Crystal Palace, nesta segunda-feira (25), que é cria do Ninho do Urubu.
Fala de Filipe Luís sobre convocação de Ancelotti viraliza: ‘Não consigo entender’
Fora de Campo
Europeus reagem à partida de João Fonseca no US Open: ‘Fora de controle’
Fora de Campo
Europeus reagem a possível chegada de Andreas ao Palmeiras: ‘Não deixe’
Fora de Campo
O jogador chega por empréstimo e é o quarto reforço do Vasco nesta janela de transferências. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Pedrosa. Conhecido por ser decisivo em confrontos entre Flamengo e Vasco, o jovem agora vai atuar do outro lado da cidade.
➡️Rivais se assustam com futebol do Flamengo: ‘Não é possível’
Quando a notícia do ex-Flamengo no Vasco começaram a surgir, muitos rubro-negros ficaram revoltados com a situação. Veja abaixo.
Veja reação dos torcedores do Flamengo com o reforço do Vasco
Base no Rubro-Negro e experiência na Inglaterra
Matheus França subiu aos profissionais do Flamengo em 2022, como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, no qual sofreu com lesões, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Agora, Flamengo e Vasco tem mais um fator de rivalidade dentro de campo. O jogo do segundo turno do Brasileirão promete fortes emoções.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias