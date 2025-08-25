Rivais se assustam com futebol do Flamengo: ‘Não é possível’

Com um show de Arrascaeta e dois gols em menos de cinco minutos, o Flamengo vai batendo o Vitória, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na liderança isolada da competição, o rubro-negro chega aos 46 pontos com o resultado parcial.

Logo no primeiro minuto de jogo, Samu Lino recebeu de Arrascaeta e anotou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Dois minutos depois, o uruguaio voltou a servir seus companheiros e Pedro ampliou para o Mengão. Ainda na primeira etapa, o camisa deixou o dele e chegou ao 11º gol no Brasileirão.

Os dois gols relâmpagos do Flamengo geraram grande repercussão nas redes sociais. Além dos rubro-negros, os rivais se mostraram surpresos com o desempenho da equipe de Filipe Luís. Confira a reação dos torcedores.

Na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai chegando aos 46 pontos, quatro a mais que o vice-líder, Palmeiras. Os comandados de Filipe Luís voltam a campo contra o Grêmio, no próximo domingo (31), às 16h, no Maracanã.