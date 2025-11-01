Torcedores do Flamengo se rendem a dupla criticada após vitória: 'Impossível'

O Flamengo venceu o Sport, na noite deste sábado (1°), e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Com gols de Bruno Henrique (2x) e Arrascaeta, o Rubro-Negro aplicou um 3 a 0 convincente no lanterna da competição. Nas redes sociais, torcedores se renderam a uma dupla que vinha sendo criticada.

O primeiro tempo não foi fácil para o Flamengo, que pressionou muito o Sport, mas não balançou as redes do Maracanã. Na segunda etapa, Bruno Henrique brilhou com dois gols, e Arrascaeta marcou um golaço de falta para fechar a conta.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se renderam a Bruno Henrique e Samuel Lino, jogadores que vinham sendo bastante criticados pelas atuações nos últimos jogos. Veja os comentários abaixo:

Como foi o jogo

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo contra o Sport no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida entre Flamengo x Sport, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo. Pressão em Flamengo x Sport.

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã. Grande vitória do Flamengo contra o Sport.