Nova lesão de jogador do Flamengo enlouquece torcedores: 'Acabou'

Depois de perder Jorginho por problema muscular, o Flamengo teve nova lesão no duelo contra o Sport, neste sábado (1°), pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo por 1 a 0 no Maracanã.

continua após a publicidade

Logo no começo do primeiro tempo, o colombiano Jorge Carrascal sentiu um problema na coluna e saiu do jogo do Flamengo. Luiz Araújo, titular contra o Racing, entrou no lugar do meia. Vale lembrar que Arrascaeta está no banco de reservas.

➡️Lance de Gabigol em jogo do Cruzeiro viraliza: 'Flamengo pelo amor de Deus'

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo lamentaram demais a lesão do craque colombiano. Ele decidiu o confronto contra o Racing, na Libertadores, ao marcar o gol da vitória rubro-negra no Maracanã. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Carrascal em Flamengo x Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja os comentários após nova lesão de jogador do Flamengo

Escalação do Rubro-Negro

Depois de se classificar para a final da Libertadores, Filipe Luís definiu o time para Flamengo x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro empatou com o Racing, por 0 a 0, depois de vencer no jogo de ida por 1 gol de vantagem.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Bruno Henrique; Lino, Plata e Carrascal.

continua após a publicidade

Na véspera da partida, o Flamengo divulgou a atualização do departamento médico. Léo Ortiz, com dores, está fora. Assim como Alex Sandro, que passa por controle de carga. Jorginho, com lesão na coxa direita, também não fica à disposição.

Cebolinha, que deixou o departamento médico, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Já Pedro segue se recuperando de problema no braço direito.

Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Rubro-Negro chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na segunda posição, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62.

A decisão de Filipe Luís de botar Arrascaeta no banco em Flamengo x Sport dividiu opinião entre os torcedores.