Após ver o Flamengo derrotar o Sport com tranquilidade na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo diante do Juventude com a obrigação de vencer, se quiser se manter a frente na tabela. Com os holofotes virados para este duelo, o Lance! consultou a inteligência artificial Chat GPT sobre o placar da partida.

Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), a partir das 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

😷Desfalques alviverdes:

O Palmeiras não terá o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho lesionados.

IA crava placar de Juventude x Palmeiras

"Levando em conta a forma do Palmeiras (favorito absoluto) e as dificuldades do Juventude, meu palpite para o duelo de domingo é Palmeiras 3 × 0 Juventude. O cenário é de favoritismo técnico, tático e psicológico para o Palmeiras, o que torna um placar como 3×0 bem plausível — embora, claro, o futebol sempre guarde surpresas."

Como está a briga entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Adversários na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo também travam duelo ponto a ponto pela liderança do Brasileirão, já distantes do segundo pelotão.

Com um ponto de vantagem sobre o Rubro-Negro, o Verdão depende apenas de si para conquistar as duas taças e ainda leva vantagem no principal critério de desempate do Brasileirão: o número de vitórias.

🏆Equipe de Filipe Luís dorme na liderança do Brasileirão:

O Flamengo, entretanto, já fez sua parte na rodada: venceu o Sport com extrema tranquilidade no Maracanã. A 31ª rodada do Brasileirão foi grata com o Flamengo, que teve como adversário o Sport, já rebaixado, no Maracanã, e também com o Palmeiras, que enfrenta o vice-lanterna.

