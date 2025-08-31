Jogando sob seus domínios, o Flamengo ficou no empate com o Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, artilheiro da equipe na temporada, abriu o placar e Tiago Volpi, de pênalti, empatou para o Imortal. Com o resultado, o rubro-negro segue na liderança com 47 pontos somados, enquanto o Tricolor estacionou na 12ª posição, com 25 pontos.

No entanto, a atuação da arbitragem de Paulo César Zanovelli não agradou aos rubro-negros. Segundo os torcedores, o juiz deixou de marcar uma penalidade a favor do Flamengo, ainda na primeira etapa, e errou ao assinalar o pênalti que garantiu o empate da equipe gaúcha. Além disso, o árbitro puniu o zagueiro Léo Ortiz com o terceiro cartão amarelo, o que gerou muita revolta nos rubro-negros.

Envolvido no lance que ocasionou o pênalti, a atuação do lateral Ayrton Lucas também foi bastante contestada pelos internautas. Confira a reação dos torcedores.

Com a paralisação para a Data Fifa, o Flamengo volta a campo daqui a duas semanas. No próximo dia 14 de setembro, os comandados de Filipe Luís visitam o Juventude, às 16h (de Brasília). Já o Imortal recebe o Mirassol, também às 16h, de sábado (13).

Como foi Flamengo x Grêmio?

O Flamengo controlou a partida por quase todo o primeiro tempo. Com o apoio dos rubro-negros, que fizeram muito barulho no Maracanã, a equipe de Filipe Luís tentou envolver o Grêmio com intensidade e velocidade na troca de passes. O time gaúcho, no entanto, demonstrou uma das grandes virtudes do seu treinador (Mano Menezes): a compactação defensiva. Afinal, o Imortal se fechou no campo de defesa, dificultando as ações flamenguistas.

As melhores chances da primeira etapa foram do Flamengo, ambas com Pedro. Aos 40 minutos, o camisa 9, que no último jogo balançou a rede três vezes, obrigou Volpi a fazer grande defesa. No lance seguinte, a zaga adversária tirou uma finalização do atacante em cima da linha.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.