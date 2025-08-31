Arrascaeta lamenta empate do Flamengo com Grêmio: ‘Fizemos de tudo’
Uruguaio abre o placar para o Fla no Maracanã, mas equipe cede o resultado nos minutos finais
Giorgian de Arrascaeta não ficou satisfeito com o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o camisa 10 lamentou o resultado e o gol sofrido já nos minutos finais da partida.
Torcida do Flamengo faz festa no Maracanã em estreia de patrocinadora na camisa
— Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Fizemos de tudo, acabou escapando no finalzinho. Pequenos detalhes que a gente tem que corrigir. Mas o que já foi feito, não podemos mudar nada, só melhorar para o próximo jogo — disse o uruguaio ao "Premiere".
Arrascaeta foi o autor do gol que abriu o placar para o Rubro-Negro no Maracanã. O meia recebeu passe de Pedro e bateu de fora da área, colocado, para acertar o canto do goleiro Tiago Volpi. Questionado sobre ter marcado mais uma vez na temporada, o ídolo do Fla foi breve.
— Como eu sempre falo, feliz em ajudar o grupo, o time. Seja com gol, assistência, estando no campo, fico feliz por isso — afirmou.
Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo daqui a duas semanas. O Rubro-Negro encara o Juventude no dia 14, enquanto o Imortal recebe o Mirassol no dia 13.
Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
