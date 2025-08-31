menu hamburguer
Flamengo

Arrascaeta lamenta empate do Flamengo com Grêmio: ‘Fizemos de tudo’

Uruguaio abre o placar para o Fla no Maracanã, mas equipe cede o resultado nos minutos finais

Arrascaeta Flamengo Grêmio
imagem cameraArrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
18:20
Giorgian de Arrascaeta não ficou satisfeito com o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o camisa 10 lamentou o resultado e o gol sofrido já nos minutos finais da partida.

— Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Fizemos de tudo, acabou escapando no finalzinho. Pequenos detalhes que a gente tem que corrigir. Mas o que já foi feito, não podemos mudar nada, só melhorar para o próximo jogo — disse o uruguaio ao "Premiere".

Arrascaeta foi o autor do gol que abriu o placar para o Rubro-Negro no Maracanã. O meia recebeu passe de Pedro e bateu de fora da área, colocado, para acertar o canto do goleiro Tiago Volpi. Questionado sobre ter marcado mais uma vez na temporada, o ídolo do Fla foi breve.

— Como eu sempre falo, feliz em ajudar o grupo, o time. Seja com gol, assistência, estando no campo, fico feliz por isso — afirmou.

Data-Fifa

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo daqui a duas semanas. O Rubro-Negro encara o Juventude no dia 14, enquanto o Imortal recebe o Mirassol no dia 13.

Arrascaeta em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Grêmio, no Maracanã, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

