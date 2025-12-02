Jornalista manda recado a rivais do Palmeiras após vice na Libertadores: 'Parem'

O Palmeiras foi vice-campeão da Libertadores, no último sábado (29), ao perder a decisão para o Flamengo, em Lima, no Peru. Diante do cenário, a jornalista Domitila Becker aproveitou o momento para mandar um recado aos torcedores de clubes rivais ao Alviverde.

Em um vídeo postado nas redes sociais, a comunicadora do site UOL Esportes indicou que as torcidas de São Paulo, Corinthians e Santos não deveriam se preocupar em provocar o rival. Ao realizar o comentário, Domitila citou o bom momento dos clubes cariocas e a ascensão do Mirassol.

— Parem de zoar o Palmeiras. Se você torce para São Paulo, Corinthians ou Santos, só dá para zoar ainda sobre o Mundial (risos). Vice da Libertadores, não dá. Precisamos entender como o futebol carioca está dando esse baile no futebol paulista dentro dessa competição. Os últimos quatro campeões foram do Rio de Janeiro — disse a jornalista, antes de completar.

— Enquanto isso, três dos principais times de São Paulo estão em ruínas. E o pior disso é que não tem perspectiva de melhora. Ou alguém acha que o Corinthians, por exemplo, pode disputar um título da Libertadores do próximo ano? Pode nem se classificar... E o Santos, que gastou 220% a mais em salários e direitos de imagem para trazer o Neymar, agora briga contra o rebaixamento. Sem contar a dívida de 1 bilhão, assim como o São Paulo. Está mais fácil ver o Mirassol dar mais orgulho para o estado — concluiu.

Flamengo campeão

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.