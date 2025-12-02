Atlético-MG x Palmeiras: Vidente crava o vencedor do duelo decisivo pelo Brasileirão

O Palmeiras concentra suas últimas esperanças pelo título do Brasileirão na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Para seguir sonhando com a taça, o Verdão precisa vencer e torcer para um tropeço do líder Flamengo, contra o Ceará. De olho nesse confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" analisou as possibilidades e apontou para um favoritismo da equipe mineira.

Analisando o confronto, o tarólogo apontou para uma melhora no desempenho do Atlético-MG nesta partida. Segundo ele, a equipe vai entrar muito concentrada, buscando o resultado positivo diante de sua torcida, mas deve encontrar momentos de oscilações dentro dos 90 minutos.

Precisando da vitória a qualquer custo, o vidente destacou que o Palmeiras irá se lançar ao ataque desde os primeiros minutos da partida. No entanto, essas investidas ofensivas podem complicar o jogo da equipe de Abel Ferreira, que pode deixar espaços para o Galo contra-atacar.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Atlético-MG pode levar a melhor se conseguir neutralizar as ações ofensivas do Palmeiras e escapar em velocidade ao ataque. No entanto, um empate não está descartado. A tendência é de mais um jogo muito disputado na reta final do Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG x Palmeiras

Pressionados pelo momento na temporada, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Sem vencer há três partidas, o Galo conta com o apoio de sua torcida para se afastar das equipes que lutam contra o rebaixamento.

Já o Palmeiras, perdeu a Libertadores, mas ainda tem uma pequena chance de levar o título nacional. Para isso, precisa garantir os três pontos e torcer pelo empate ou derrota do Flamengo, que encara o Ceará, no Maracanã.

