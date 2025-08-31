Gol em Flamengo x Grêmio leva torcedores à loucura: ‘Arrascaeta de Mauá’

O Flamengo abriu o placar no confronto com o Grêmio, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Arrascaeta. O gol do uruguaio levou os torcedores do Rubro-negro à loucura nas redes sociais.

O arremate do camisa 10 foi comparado a uma tacada de sinuca. Para simbolizar a conexão entre os esportes, os torcedores compararam Arrascaeta com Baianinho de Mauá, famoso nas redes sociais por protagonizar jogadas difíceis na modalidade.

O gol do uruguaio para o Flamengo aconteceu aos sete minutos do segundo tempo. O meia tabelou com o atacante Pedro e arrancou em velocidade até finalizar de forma rasteira e precisa para o fundo das redes do goleiro Thiago Volpi. Veja a repercussão abaixo:

Flamengo toma empate do Grêmio no fim

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O Rubro-Negro encara o Juventude, enquanto o Imortal recebe o Mirassol.