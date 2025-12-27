menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Galvão Bueno tem alta hospitalar após princípio de pneumonia

Comunicador de 75 anos apresenta melhora no quadro de saúde

Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
12:57
Galvão Bueno
imagem cameraGalvão Bueno foi internado na noite de Natal (Foto: Reprodução/Globo)
O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (27) após ser internado na Santa Casa de Londrina (PR) na última quarta-feira (24) por um princípio de pneumonia. Galvão Bueno passou mal quando comemorava o Natal com a família, na cidade paranaense que fica a mais de 380 quilômetros da capital Curitiba. Após o mal-estar, ele foi levado para o hospital onde realizou exames e acabou sendo internado.

Galvão Bueno já tinha sido internado em novembro

O quadro de saúde de Galvão não foi considerado grave. A equipe médica optou por mantê-lo internado para monitoramento e para dar continuidade a exames. Em novembro deste ano, em São Paulo, o narrador foi hospitalizado no Sírio-Libanês depois de apresentar dores na região dos rins.

Nas últimas horas, Galvão apresentou melhora significativa no tratamento respondendo bem às medicações. Agora, em casa, ele continua com a medicação para combater a pneumonia.

Galvão Bueno é um dos narradores esportivos mais conhecidos do Brasil, com participação em coberturas de grandes eventos. No período de 1982 até 2022, o narrador participou da cobertura de 13 Copas do Mundo. Já em olimpíadas, ele teve participação em 10 disputas olímpicas.

Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)
Galvão Bueno teve alta três dias depois de ser internado em Londrina, no Paraná (Foto: Divulgação)

