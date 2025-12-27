Galvão Bueno tem alta hospitalar após princípio de pneumonia
Comunicador de 75 anos apresenta melhora no quadro de saúde
O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (27) após ser internado na Santa Casa de Londrina (PR) na última quarta-feira (24) por um princípio de pneumonia. Galvão Bueno passou mal quando comemorava o Natal com a família, na cidade paranaense que fica a mais de 380 quilômetros da capital Curitiba. Após o mal-estar, ele foi levado para o hospital onde realizou exames e acabou sendo internado.
Galvão Bueno já tinha sido internado em novembro
O quadro de saúde de Galvão não foi considerado grave. A equipe médica optou por mantê-lo internado para monitoramento e para dar continuidade a exames. Em novembro deste ano, em São Paulo, o narrador foi hospitalizado no Sírio-Libanês depois de apresentar dores na região dos rins.
Nas últimas horas, Galvão apresentou melhora significativa no tratamento respondendo bem às medicações. Agora, em casa, ele continua com a medicação para combater a pneumonia.
Galvão Bueno é um dos narradores esportivos mais conhecidos do Brasil, com participação em coberturas de grandes eventos. No período de 1982 até 2022, o narrador participou da cobertura de 13 Copas do Mundo. Já em olimpíadas, ele teve participação em 10 disputas olímpicas.
