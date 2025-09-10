A Seleção Brasileira perdeu para a Bolívia, por 1 a 0, nesta terça-feira (9), no último jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Samuel Lino, do Flamengo, foi muito criticado nas redes sociais, e os torcedores do Rubro-Negro foram defender o atleta.

Miguelito, de pênalti, marcou o único gol da partida e, com o 1 a 0, garantiu os bolivianos na repescagem da Copa do Mundo. O Brasil, por sua vez, encerrou as Eliminatórias apenas na quinta colocação. Com grande influência da altitude de 4.100 metros de El Alto, os jogadores da Seleção Brasileira não tiveram um grande desempenho.

Um dos mais criticados na web foi Samuel Lino, do Flamengo, que foi titular pelo lado esquerdo de ataque. Como quase todos os atletas, o jovem não conseguiu produzir muitas jogadas, e os torcedores rubro-negros defenderam ele nas redes sociais. Veja abaixo.

Veja comentários sobre Samuel Lino, do Flamengo

Estreia pela Seleção Brasileira

O começo de Samuel Lino no Flamengo surpreendeu até os rubro-negros mais otimistas. Contratado por 25 milhões de euros, o jogador rapidamente se estabeleceu como titular do time comandado pelo técnico Filipe Luís.

Apesar da estreia com derrota para o Atlético-MG, os 30 primeiros minutos de Samuel Lino pelo Flamengo já deram um 'spoiler' do que o jogador entregaria nos próximos jogos: drible, intensidade e muita qualidade técnica.

O ponto alto do jogador foi na partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, quando Samuel Lino fez dois gols e deu três assistências na goleada rubro-negra. O placar de 8 a 0 passou muito pelo desempenho fora de série do jogador.

Depois de aparecer na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Samuel Lino ganhou uma oportunidade pelo corte forçado de Matheus Cunha, que teve uma lesão. Na partida contra o Chile, ele assistiu uma boa partida do Brasil no banco, mas o cenário mudou contra a Bolívia.

Prejudicado pela altitude de 4.100 metros, pouco se viu do jogador que atua no Flamengo. Samuel não conseguiu ser efetivo nas poucas chances que teve de jogada individual, mas foi importante no sistema defensivo.

Se continuar com o nível de atuação que tem no Flamengo, Samu pode continuar sonhando com convocações nos amistosos, e quem sabe, na Copa do Mundo de 2026. Mas, a verdade é que a estreia foi ruim, mesmo que por motivos que fujam de seu controle.