Torcedores do Flamengo repercutem cirurgia em jogador: 'Imagina'

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (2) que o volante Saúl Níguez irá passar por uma cirurgia. O procedimento será no calcanhar esquerdo para solucionar problemas que o faziam o atleta sentir dores na região há cerca de três meses. A notícia chamou atenção dos torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista dispara contra chegada de Gabigol ao Santos: 'Depois vão falar'

Nas redes sociais, a repercussão sobre o procedimento foi diversa. De um lado, parte da torcida do Flamengo brincou com o fato do jogador não ter feito a cirurgia durante o período de férias. Outros torcedores focaram no processo de recuperação do jogador.

Teve também, quem chamou atenção para o nome do médico que irá realizar o processo cirúrgico. Saúl será operado pelo Dr. Niek van Dijk, e parte da torcida do Flamengo citou o zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, para se referir ao médico. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Detalhes da cirurgia de Sául

O veterano tem uma tendinopatia insercional do Aquiles, ou seja, um osso proeminente no calcanhar. A cirurgia, portanto, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo. Jogador e clube vinham discutindo a possibilidade há algum tempo e, após consultas a diferentes especialistas, chegaram a esta conclusão. Segundo o "Ge", o tempo de recuperação é de três a quatro meses.

A cirurgia será focalizada no calcanhar esquerdo para tratar problema que fazia o volante sentir dores na região há cerca de três meses. O procedimento ocorrerá na próxima semana, em Madri, na Espanha, sob cuidados do médico holandês Dr. Niek van Dijk.

continua após a publicidade

Saúl com troféu da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Nota oficial do Flamengo sobre a cirurgia

"O jogador Saúl Ñíguez irá se submeter, na próxima semana, na Espanha, a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua.

A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube.

A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês."