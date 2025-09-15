Gabigol quebra jejum de quase dois meses sem marcar pelo Cruzeiro

Se o Cruzeiro recuperou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Bahia, nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, o atacante Gabigol quebrou um jejum de quase dois meses e nove jogos sem marcar. E foi um golaço num chute de fora da área que acertou o ângulo esquerdo do goleiro Ronaldo, aos 40 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- A gente treina bastante durante a semana. Confiança, eu brinco com meus companheiros, eu acho que tenho até demais. É muito trabalho, confiança, talento. Acho que é uma mistura de tudo – afirmou Gabigol, em entrevista ao “Sportv”, na saída de campo.

Gabigol, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Kaio Jorge, não marcava desde a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, em 20 de julho, quando fez dois gols. Ao todo, o atacante chegou a 13 gols com a camisa do Cruzeiro em 40 partidas – nos nove jogos de jejum, Gabigol foi titular apenas no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Ainda em campo, Gabigol recebeu um abraço do técnico Leonardo Jardim e falou sobre o relacionamento com o treinador e sobre a situação de reserva da equipe:

- Difícil falar sobre o treinador, né? A gente tem se reforçado bastante. Tem chegado jogadores com outras características. No primeiro tempo, a gente foi um time mais reativo. No segundo, foi um time que teve mais a bola, mais aproximação. A gente tem trabalhando bastante, buscando minutos. Claro que todo mundo quer jogar, sempre é um pouco difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ter mais minutos e ajudar o time. A gente tem uma relação incrível. Tiro muitas dúvidas com ele. Claro que a gente conversa bastante. Busco minutos e ele sabe disso. O Cruzeiro tem tido um ano maravilhoso e, em dezembro, no final do ano, vai voltar a conversar – afirmou o atacante.

continua após a publicidade

➡️Em noite de golaços, Cruzeiro derrota o Bahia por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova

Gol de Gabigol quebrou jejum de mais de 10 anos do Cruzeiro contra o Bahia

O Cruzeiro não derrotava o Bahia em Salvador desde 2014, e Gabigol falou sobre o resultado positivo na Arena Fonte Nova:

- Vitória de um time que trabalha bastante, confia muito nos jogadores. Uma grande vitória, a gente trabalha bastante para isso – disse Gabigol.

O Cruzeiro também ampliou a invencibilidade como visitante no Brasileirão para oito partidas: não perde fora de casa desde a quinta rodada, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), em 20 de abril. E o Bragantino será o próximo adversário da Raposa, domingo (21), às 20h30, no Mineirão, pela 24ª rodada.