A estreia de Gerson no Cruzeiro passou longe do que os cruzeirenses esperavam. Apesar de boa atuação do meia, o Cabuloso perdeu para o Democrata por 1 a 0 em pleno Mineirão. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo não perdoaram e provocaram a Nação Azul.

Gerson foi titular no Cruzeiro comandado por Tite. Apesar da presença do ex-meia do Flamengo, o Cabuloso foi com um time misto para a partida e acabou perdendo. Quando o jogador chegou em Belo Horizonte, muitos cruzeirenses provocaram o Rubro-Negro. Dessa vez, os flamenguistas deram o troco.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo reagiram à estreia de Gerson com derrota no Cruzeiro. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos torcedores do Flamengo com estreia de Gerson

Como foi o jogo

A equipe comandada por Tite seguiu com sua características e dominou o primeiro tempo. Entretanto, assim como aconteceu com as outras equipes do interior, o Democrata se fechou e dificultou os ataques. Gerson teve a chance de marcar em sua estreia, mas parou no goleiro Thulio. Torcedores do Flamengo não perdoaram a estreia de Gerson com derrota.

Na segunda etapa, depois das primeiras alterações celestes, os mandantes sofreram um gol. João Marcelo e Fagner falharam e Bryan balançou as redes.

Mesmo fora de casa, a equipe do interior foi quem tomou as primeiras ações em campo e quase abriu o placar em uma confusão da defesa. Cássio fez passe perigoso para João Marcelo, que perdeu a bola para Dudu, mas o atacante finalizou na defesa.

Mas rapidamente a Raposa tomou conta da partida, pressionando a saída adversária e apostando em um meio de campo muito povoado com jogadores de qualidade. Arroyo teve a primeira chance celeste aos seis minutos, mas chutou em cima da zaga.

No momento em que Tite conversava com Kaio Jorge, o Democrata abriu o placar. João Marcelo afastou mal o perigo, Fagner falhou dentro da área e Bryan encobriu Otávio para fazer 1 a 0. O Cruzeiro pressionou muito, e o camisa 99 quase marcou um golaço de bicicleta, mas parou no goleiro. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram Gerson pela estreia com derrota.