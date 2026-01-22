menu hamburguer
Flamengo disponibilizará nova carga de ingressos para a Supercopa; veja os preços

Rubro-Negro encara o Corinthians em Brasília

Lucas Bayer
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
17:12
Torcida do Flamengo x Botafogo - Mané Garrincha
imagem cameraTorcida do Flamengo no Estádio Mané Garrincha (Foto: Paula Reis/Flamengo)
O Flamengo disponibilizará uma carga extra de ingressos para a decisão da Supercopa do Brasil. Os bilhetes serão comercializados a partir das 10h (de Brasília) desta sexta-feira (23). O Rubro-Negro encara o Corinthians no dia 1° de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A bola rola às 16h.

Os ingressos, destinados para os setores Norte Superior e Norte Inferior, serão vendidos por R$ 215,00 e R$ 352,00, respectivamente. A comercialização será pelo site bilheteriadigital.com. Apenas sócios-torcedores poderão adquirir os bilhetes.

Data e hora das aberturas de vendas para a torcida do Flamengo

  • 23/01 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
  • 24/01 às 10h: Nação Maraca 1
  • 25/01 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
  • 25/01 às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
  • 26/01 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
  • 26/01 às 16h: Nação Maraca 3
  • 27/01 às 10h: Nação Sem Fronteiras.

Importante ressaltar que cada sócio-torcedor só poderá comprar um ingresso por conta (apenas para o sócio-titular).

Flamengo x Olimpia - Mané Garrincha
Flamengo enfrenta o Corinthians pela Supercopa do Brasil em Brasília (Foto: Paula Reis/CRF)

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A Supercopa do Brasil reúne os campeões das duas principais competições do futebol brasileiro. O Flamengo garantiu presença por ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2025, enquanto o Corinthians chega à disputa como campeão da Copa do Brasil de 2025.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Retomada pela CBF em 2020, a Supercopa já teve como vencedores Flamengo (2020, 2021 e 2025), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024). Antes disso, o torneio havia sido realizado apenas em 1990, com título do Grêmio, e 1991, quando o Corinthians foi campeão.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

