A delegação do Flamengo pousou em Doha, no Catar, por volta das 8h (de Brasília, 12h no horário local) deste domingo (7). O time estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (10), diante do Cruz Azul, do México.

O grupo havia deixado o Rio de Janeiro às 16h (de Brasília) de sábado (6), do Aeroporto Internacional do Galeão. Apesar da presença da torcida no Terminal de Cargas para o embarque da equipe, os ônibus do Mais Queridos não tiveram contato com os rubro-negros. O "AeroFla" terminou, mais uma vez, em confusão entre torcedores e policiais.

A viagem teve duração de 16 horas aproximadamente e houve parada para reabastecimento em Acra, capital de Gana, conforme previsto por conta da distância. Segundo o clube, não houve intercorrências no trajeto.

Flamengo chega ao Catar para disputa da Copa Intercontinental. (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

➡️ Flamengo x Cruz Azul: desgastes diferentes marcam jogo da Copa Intercontinental

Flamengo faz primeiro treino em Doha neste domingo

O Flamengo inicia neste domingo (7) a jornada em Doha, no Catar, na disputa da Copa Intercontinental. O elenco faz o primeiro treino ainda nesta noite no CT Al Ersal.

A atividade está marcada para as 18h (hora local, 12h de Brasília). Filipe Luís, no entanto, não contará com o grupo completo durante o primeiro treinamento no Catar. Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael e Wallace Yan, que participaram da partida final do Flamengo no Brasileirão no sábado (6), diante do Mirassol, viajam a Doha apenas neste domingo. Ademais, Pedro, inscrito na Copa Intercontinental, segue com o departamento médico por conta de lesão na coxa.

Jorginho e Pedro com troféu da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Além da atividade desta noite, o Flamengo terá outros dois treinos no CT Al Ersal: um na noite de domingo e dois nas tardes de segunda e terça-feira. O local, situado a cerca de 12 quilômetros do hotel do time, foi utilizado pela Croácia na Copa do Mundo de 2022 e pela Seleção Brasileira sub-17 durante preparação para o Mundial da categoria neste ano.

