Copa Intercontinental: Flamengo realiza primeiro treino no Catar

O Flamengo realizou na noite deste domingo (7), o primeiro treino no Catar antes do duelo contra o Cruz Azul, na quarta-feira (10), na estreia rubro-negra na Copa Intercontinental. A atividade no CT Al Ersaal foi leve, com corridas no campo e trabalhos em campo reduzido.

continua após a publicidade

📺 Assista a 'Donos da América', documentário do Lance! sobre a final histórica da Libertadores

O elenco comandado por Filipe Luís fez trabalhos na academia e tomou o gramado por volta das 19h (horário local, 13h de Brasília). A sessão foi voltada apenas para movimentação após as cerca de 16 horas de viagem entre Rio de Janeiro e Doha. A delegação desembarcou na capital catari por volta das 14h (horário local, 8h de Brasília).

O primeiro treino do Flamengo na cidade-sede do torneio da Fifa, contudo, não contou com elenco completo. Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael e Wallace Yan, que participaram da partida final do Flamengo no Brasileirão no sábado (6), diante do Mirassol, viajam a Doha apenas neste domingo (7). Eles partiram no início da tarde em voo comercial, enquanto o restante da delegação embarcou em aeronave fretada no sábado.

continua após a publicidade

Além do quarteto, Pedro, com lesão na coxa, teve participação limitada. O atacante segue com o departamento médico se recupera do problema muscular.

O Rubro-Negro volta a treinar no CT Al Ersaal na tarde de segunda-feira (8); tendência é que Filipe Luís conte com o elenco completo já nessa próxima atividade. O local, situado a cerca de 12 quilômetros do hotel do time, foi utilizado pela Croácia na Copa do Mundo de 2022 e pela Seleção Brasileira sub-17 durante preparação para o Mundial da categoria neste ano.

continua após a publicidade

O elenco terá, ainda, um último treinamento na terça (9), antes de encarar o Cruz Azul pelo Dérbi das Américas — as quartas de final da Copa Intercontinental. Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís conversa com o auxiliar Iván Palanco durante primeiro treino do Flamengo no Catar em preparação para a Copa Intercontinental (Foto: Divulgação / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.