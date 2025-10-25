menu hamburguer
Rivais comemoram gol do Fortaleza contra o Flamengo: 'Ídolo'

Atacante abriu o placar para o Fortaleza

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
20:14
Breno Lopes comemora gol do Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
imagem cameraBreno Lopes comemora gol do Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
Lutando para sair da zona de rebaixamento, o Fortaleza saiu na frente contra o Flamengo, com um gol de Breno Lopes. Logo no início da primeira etapa, o atacante fez uma bonita jogada individual e bateu com categoria para abrir o placar na Arena Castelão. Após o lance, os torcedores do Palmeiras, clube que revelou o jogador, comemoram nas redes sociais.

Breno Lopes aproveitou um contra-ataque em velocidade, encarou a marcação do zagueiro Danilo e venceu o goleiro Rossi com um bonito chute da entrada da área. Após o gol, o atacante comemorou com a torcida do Leão do Pici, que busca uma reação no Campeonato Brasileiro.

Brigando pela liderança da competição, Flamengo e Palmeiras disputam o topo da tabela ponto a ponto. Após o gol marcado por Breno Lopes, os palmeirenses se declararam para o atacante revelado nas categorias de base do clube. Confira abaixo.

Com o gol do Fortaleza, o Flamengo segue na vice-liderança do Brasileirão, com os mesmos 61 pontos do Palmeiras. Com uma vitória a menos, em relação ao rival, o rubro-negro busca o resultado positivo para abrir vantagem na reta final da competição.

Breno Lopes comemora gol do Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
Breno Lopes comemora gol do Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

